Мехрибан Алиева проведет переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет встречу с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибывает с визитом в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин проведет встречу с первым вице-президентом Республики Азербайджан Мехрибан Алиевой, которая прибывает с визитом в Россию", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в российской столице.