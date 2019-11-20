Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию стадиона в Сумгаите

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции Сумгаитского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции Сумгаитского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2020 год указанные в настоящем распоряжении необходимые финансовые средства для завершения реконструкции стадиона, указанного в части первой настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.