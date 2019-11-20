Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

По сведениям газеты, у спецслужб есть правдоподобные доказательства о поддержке Москвой каталонского сепаратизма. Речь идет о воинской части номер 29155, которую американские СМИ называют элитным подразделением, созданным для «проведения скоординированной кампании по дестабилизации Европы».

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Испанское издание также упоминает о возможных путешествиях в Барселону перед референдумом о независимости третьего «отравителя» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Дениса Сергеева. Другой эпизод в деле содержит информацию, что эмиссару бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона якобы обещали публичную декларацию в поддержку независимости единственного президента СССР Михаила Горбачева.

В ноябре 2017 года сообщалось, что доказательств кибератаки со стороны России во время кризиса в Каталонии не нашли. Тогда же МИД России назвал обвинения во вмешательстве Москвы в политический процесс в Испании безосновательными.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября 2017 года. Решение было принято путем тайного голосования. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября того же года, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признал.