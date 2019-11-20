Глава МВД Болгарии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Болгарии Младеном Мариновым, сообщает пресс-служба главы государства.
21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Болгарии Младеном Мариновым, сообщает пресс-служба главы государства.
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