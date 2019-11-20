Прокуратура Баку об отравлении студенток

В Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту отравления студенток в Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В сообщении прокуратуры говорится, что на основании поступившей информации в связи с тем, что 21 ноября в общежитии № 2 Бакинского государственного университета студентки университета – Хасметова Шекер Фаиг гызы (1999 г.р.) скончалась в результате пищевого отравления, Гулиева Дилруба Гисмет гызы (1998 г.р.) и Ибадова Гамида Бунямиддиновна (1998 г.р.) были доставлены с диагнозом «пищевое отравление» в Клинический медицинский центр, был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников прокуратуры, Агентства по продовольственной безопасности и судмедэкспертов, а тпкже были взяты образцы пищи и направлены на лабораторное исследование.

По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

С целью выявления причин отравления студенток и других случаев были назначены соответствующие экспертизы.

Лечение Гамиды Ибадовой и Дилрубы Гулиевой, доставленных в Центр Клинической медицины с диагнозом отравление, взято под контроль руководством Министерства здравоохранения, лечение в стационарных условиях продолжается.