В Баку возможны перебои с интернетом
Вечером 21 ноября в интернет-сети ООО «Бакинская телефонная связь» будут проводиться работы с целью повышения качества услуг и усиления сети, сообщает Trend.
В связи с данными мероприятиями возможны короткие перебои в предоставлении соответствующих услуг.
После завершения профилактических мероприятий работа интернет-службы будет полностью восстановлена.
Отметим, что производственное объединение Бакинская телефонная связь (ПОБТС) осуществляет свою деятельность с 1997 года.