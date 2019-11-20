Мария Захарова: все изгнанные из Карабаха должны вернуться на родные земли

Право внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться на родные земли является неотъемлемой и обязательной частью мирного урегулирования нагорно- карабах ского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на ранее заданный вопрос "Вестника Кавказа".

"В заявлениях представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывалось, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в места своего прежнего проживания", - обратила внимание она.

Также Мария Захарова подчеркнула, что Россия не рассматривает Нагорный Карабах в качестве одной из сторон мирных переговоров. "Что касается переговорного формата, то это вопрос к сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников. Сейчас переговорный процесс ведется на уровне руководства Азербайджана и Армении", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

"Если будут достигнуты какие-либо договоренности между двумя государствами, мы со своей стороны эти договоренности поддержим – но речь именно о договоренностях, которые будут достигнуты между Азербайджаном и Арменией", - заключила она.