В Грузии продолжаются акции протеста

Шумная акция протеста прошла у здания Тбилисского городского суда в Грузии, передает "Грузия Онлайн".

Молодые активисты собрались у суда и попытались запереть входную дверь в здание на замок, но полиция им не позволила. Участники акции - порядка 20 человек, кричали и обвиняли полицию и власти в целом в нарушении их прав. Произошло несколько стычек.

Митингующая оппозиция и молодежные организации еще на прошлой неделе объявили властям "войну замков". Сначала они заперли ворота во двор парламента, а потом депутат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе закрыл на замок двери в зал пленарных заседаний.