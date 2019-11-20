Милли Меджлис найдет замену Эльмире Сулеймановой

Завтра на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса будут рассмотрены кандидатуры трех человек на должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Об этом журналистам сообщил член парламентского комитета Тахир Керимли.

Отметим, что в последнее время в СМИ часто обсуждали скорую отставку омбудсмена Эльмиры Сулеймановой.

Кандидаты на должность омбудсмена – судья Бакинского Апелляционного суда Кямаля Абиева, заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.