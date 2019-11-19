В Ливане отменили празднование Дня независимости

Ежегодный праздник в честь Дня независимости Ливана в президентском дворце в Баабде отменен в связи с непростым положением в стране, сообщает пресс-служба президента, передает РИА Новости.

"Департамент общих отношений в управлении президента в связи с происходящими в стране событиями заявляет об отмене ежегодного традиционного празднования Дня независимости в президентском дворце в Баабде", - сообщается в заявлении.

Ливанцы отмечают в пятницу (22 ноября) 76-ю годовщину независимости республики. В 1943 году Ливан получил независимость от французского мандата, который продолжался более 20 лет.

Антиправительственные демонстрации продолжаются во всех городах Ливана с 17 октября. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном состоянии. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Активисты блокируют основные трассы в стране и работу госучреждений. Во вторник участникам массовой демонстрации в центре Бейрута удалось сорвать собрание парламента.