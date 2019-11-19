Токсиколог об отравлении девушек в Баку

Как отметил специалист, врачи еще не располагают точными данными о причинах кризисного состояния двух студенток и смерти еще одной девушки.

Cостояние отравившихся студенток Бакинского государственного университета Гулиевой Дилрубы и Ибадовой Гамиды стабилизировалось. Девушки после проведенной дезинтоксикационной терапии пришли в сознание. Об этом haqqin.az сообщил врач-токсиколог Исмаил Эфендиев.

«Сейчас сложно сказать, чем конкретно девушки отравились. Проведенный токсико-химический анализ не выявил в их крови каких-то ядовитых химических веществ. Мы проверили все токсины, которые вызывают молниеносные отравления - от угарного газа до наркотиков и психотропных веществ, но ничего такого обнаружено не было. Одна из трех девушек умерла до того, как прибыли врачи. Пока неизвестно, от чего она скончалась, так как причиной смерти могла быть и асфиксия при рвоте. Назвать причину ее смерти можно будет только после соответствующих исследований.

Вероятнее всего, это все же пищевое отравление или какая-то токсикоинфекция. В связи с отравлением возможны различные версии. Девушки ели обычную повседневную пищу, ничего специфического не употребляли. Сейчас проверяются продукты, которые они покупали в магазинах, и пища, которую ели в общежитии. Точная информация будет к завтрашнему утру, когда станут известны результаты всех анализов», - сказал И.Эфендиев.

Вместе с тем эксперт усомнился в возможности ботулизма, потому что это заболевание имеет совершенно другую клиническую картину.

Отметим, что по факту отравления в общежитии БГУ Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.