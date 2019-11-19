В Грузии пообещали дать оппозиции «соответствующий ответ»

Безответственные политики, организующие акции протеста, не учитывают, что дестабилизация ситуации в республике отражается на экономике и в целом на развитии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

Они «не учитывают самое важное на сегодняшний день для наших граждан, для развития нашей страны измерение», отметил он, уточнив, что это «экономическое развитие, экономический рост, создание рабочих мест».

«Мы как ответственная сила и правительство Грузии должны сделать определенные шаги для того, чтобы дать подобным вызовам соответствующий ответ», - цитирует Гахария Sputnik Грузия.

Протесты в Тбилиси не прекращаются с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.