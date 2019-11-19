В конце 2020 года на вооружение ВМС Турции поступит универсальный корабль-амфибия Anadolu, сказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир во время ознакомления с ходом строительства корабля-амфибии на верфи в районе Тузла близ Стамбула, сообщаетAnadolu.

«Проект реализуется без задержек, в частности, сделано все возможное для того, чтобы судно поступило на вооружение ВМС Турции на год ранее намеченного срока. Надеюсь, корабль поступит на вооружение ВМС Турции к концу 2020 года», - сказал Демир.

Глава ведомства выразил надежду на то, что в будущем Турция займет лидирующие позиции в производстве кораблей подобного класса.

Универсальный корабль-амфибия Anadolu предназначен для переброски воинских подразделений численностью не менее батальона в указанные районы с использованием собственных логистических ресурсов. Длина корабля-амфибии – 231 метр, ширина – 32 метра, грузоподъемность – около 27 тысяч тонн. На корабле могут разместиться два обычных десантных катера, два десантных катера на воздушной подушке и два катера для переброски десанта, самолет, вертолет и БПЛА.