Особняком Саргсяна в Риме заинтересовалась генпрокуратура Армении
В прокуратуре Армении изучаются публикации в СМИ о том, что зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян подарил своему тестю особняк в 20 миллионов долларов в престижном районе Рима. Об этом сказал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян, пишет издание Rusarminfo.
«В результате мониторинга СМИ, проводимого Генеральной прокуратурой, мы зафиксировали публикации об этом, и сейчас изучаем их», — заявил Абрамян.
Информацию о многомиллионном подарке экс-президенту Армении распространила пресс-служба партии «Сасна Црер». В сообщении указан даже адрес этого особняка в Риме․