Ильхам Алиев наградил сотрудников юстиции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства юстиции. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, главе Службы пробации Министерства юстиции Азербайджана Акшину Вагиф оглу Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса; заместителю главы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Орхану Азиз оглу Гасымову - высшее специальное звание генерал-майора юстиции.