Иран обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела

МИД Ирана считает заявление Евросоюза по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил представитель ведомства Аббас Мусави.

Так, в заявлении европейской дипслужбы говорится, что ЕС считает неприемлемым насилие в ходе протестов в Иране и призывает Тегеран и демонстрантов проявлять сдержанность, а также обеспечить доступ к интернету.

В свою очередь, Мусави на это заявил, что Европе "сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами", добавив, что в Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых "есть жертвы". Назвав заявление ЕС вмешательством во внутренние дела Ирана, Мусави также упрекнул ЕС за "поддержку экономического терроризма и санкций" США против Ирана, передает РИА Новости.