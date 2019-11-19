МИД Азербайджана ответил Пашиняну

"В соответствии со статьей 78 Конституции СССР территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. В то же время в связи с незаконными действиями армянских националистов, направленными на отделение НКАО от Азербайджанской ССР, высшие органы центральной власти СССР в своих решениях и постановлениях однозначно подтвердили невозможность изменения существующих границ", - заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ премьер-министра Армении Никола Пашиняна на вопрос азербайджанского блогера в Милане.

Слова премьер-министра Армении можно охарактеризовать как попытку ввести в заблуждение собственное население. Иначе оценить это невозможно, отметила Абдуллаева, добавив, что Пашинян в очередной раз, ссылаясь на Конституцию СССР, утверждает, что Нагорно-Карабахская автономная область якобы имела конституционное право на отделение.

"Вновь напоминаем, что в соответствии со статьей 78 Конституции СССР территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. В то же время в связи с незаконными действиями армянских националистов, направленными на отделение НКАО от Азербайджанской ССР, высшие органы центральной власти СССР в своих решениях и постановлениях однозначно подтвердили невозможность изменения существующих границ. Например, 10 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение «О несоответствии с Конституцией СССР решений в отношении Нагорного Карабаха, принятых Верховным советом Армянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года», в котором подчеркивалась незаконность попыток отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджанской ССР. Об этом было сказано и в решении Государственного Совета СССР от 27 ноября 1991 года и принятом на следующий день постановлении Комитета конституционного надзора СССР.

Таким образом, при том, что одностороннее отделение армян НКАО противоречило советскому законодательству, как, кроме введения в заблуждение собственного населения, можно охарактеризовать попытки премьер-министра оправдать это Конституцией СССР? Пашинян отмечает, что Облсовет НКАО воспользовался своим правом на самоопределение, но премьер-министр замалчивает, что так называемый «референдум о независимости», проведенный сепаратистами в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года, был организован без согласия Азербайджана, частью которого юридически являлась эта автономная область, и в нем не приняло участие азербайджанское население региона.

Премьер-министр, который отрицает Ходжалинский геноцид и называет его ложью, тем самым по сути игнорирует многие независимые источники, включая армянские, местные и международные СМИ, ставя под сомнение свидетельства очевидцев трагедии. По-видимому, Пашинян не осведомлен и о признании, сделанном в интервью иностранным журналистам тогдашним министром обороны и бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, который не постеснялся заявить о содеянном: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что ... армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип».

Интересно, что, в отличие от своих предшественников, Пашинян позиционирует себя перед международным сообществом в качестве приверженца демократических ценностей. Ну что ж, теперь ему надо подтвердить это и деоккупировать территории Азербайджана с тем, чтобы мирные жители вернулись в места своего исконного проживания», - сказала Лейла Абдуллаева.