Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко откроют павильон Азербайджана на ВДНХ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой примут участие в открытии отреставрированного павильона Азербайджана на ВДНХ в Москве. Мероприятие состоится 23 ноября. Об этом Валентина Матвиенко сказала в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ.

По словам спикера Совета Федерации, это событие в российско-азербайджанских отношениях, так как после восстановления павильона в историческом виде появилась возможность презентации Азербайджана во всем его многообразии.

"Получилось все очень красиво, очень достойно", - цитирует Матвиенко ТАСС.

Кроме того, она обратила внимание на то, что ВДНХ пользуется огромным интересом у москвичей и гостей столицы, "это будет очень хороший промоушен Азербайджана в России".