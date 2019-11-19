Трампа назвали самой большой угрозой для евреев в США

Национальный еврейский демократический совет США (JDCA) запустил рекламную кампанию, в которой говорится, что "самой большой угрозой для американских евреев" на сегодняшний день является президент Дональд Трамп, пишет израильское издание MIGnews.

JDCA показал это в соответствующем клипе, который начинается с митинга 2017 года в Шарлоттсвилле, где кричат: "Евреи не заменят нас", – и продолжается роликом о Трампе. Затем в видео показали кадры из репортажа о стрельбе в синагоге Питтсбурга и августовское заявление президента США: "Если вы голосуете за демократа, вы не верны еврейскому народу, и вы очень нелояльны по отношению к Израилю".



В завершение JDCA сделал вывод: "Самой большой угрозой безопасности американских евреев сегодня является президент Соединенных Штатов". "Его слова и действия, фанатизм и ложь напрямую способствуют росту насилия и антисемитизма в нашей стране", – сказал председатель организации и бывший член Конгресса из Флориды Рон Кляйн.