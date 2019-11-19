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Показатели двусторонней торговли и взаимных инвестиций России и Азербайджана внушают оптимизм, но есть и потенциал для развития, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

"Если мы посмотрим на показатели, они внушают большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растет - в прошлом году на 19% вырос. И составил $2,6 млрд, за девять месяцев этого года уже наблюдается рост больше 60%. Все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут, объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 млрд, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 млрд. Что важно - по анализу межправкомиссии этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в два-три раза", - заявила Мехрибан Алиева. Первый вице-президент Азербайджана отметила экономическое сотрудничество, которое остается одним из важнейших компонентов двусторонней повестки. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место, уточнила Мехрибан Алиева.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией, две страны связывают прочные и давние традиции дружбы и добрососедства, а сегодняшние двусторонние отношения характеризуются как стратегическое партнерство. Первый вице-президент Азербайджана отметила и активный политический диалог, в том числе на уровне президентов двух стран - их регулярные встречи "дают мощный импульс и динамизм развитию отношений практически во всех сферах". Мехрибан Алиева упомянула также о межрегиональном сотрудничестве России и Азербайджана, назвав его важной составляющей двустороннего взаимодействия. Политик отметила и хорошие показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма: в прошлом году Азербайджан посетили 900 тыс. россиян, в этом году ожидается рост показателей.