Генпрокурор предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения по трем делам о злоупотреблениях премьер-министру Биньямину Нетаньяху, включая дело о взяточничестве. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По его данным, пресс-конференция Мандельблита запланирована на 20:30. Через час после этого, как ожидается, Нетаньяху выступит с телевизионным обращением.

Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения. Известно, что дело может привести к смещению премьера с должности решением Верховного суда страны, если он откажется покинуть пост добровольно. Партия Нетаньяху «Ликуд» уже называла дело политическим.