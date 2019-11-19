«Ядерный взрыв» в Южно-Китайском море?

В Южно-Китайском море якобы произошел «подводный ядерный взрыв» мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По неподтвержденным данным, и нцидент произошел на глубине около 50 метров, утверждают СМИ со ссылкой на некие военные источники.

О взрыве пишет портал Hal Turner Radio Show, связанный с американским политиком Халом Тернером. По его данным, на силу взрыва указывает «внезапная ударная волна» большой силы. При этом землетрясение «исключено», утверждает издание.

Момент взрыва якобы зарегистрирован 21 ноября около 18:22 по восточному времени США, российская газета «Взгляд». Утверждается, что в этом районе регулярно работают американские подлодки. Взрыв такого масштаба, пишет Hal Turner Radio Show, мог бы нанести ущерб субмаринам.

Подтверждений события из других источников нет.