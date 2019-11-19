Врачи впервые ввели человека в состояние искусственной смерти

Группа врачей из медицинского центра при Университете Мэриленда первой в мире провела операцию, в ходе которой удалось успешно применить технику снижения температуры тела человека. Об этом сообщает New Scientist.

Медики быстро охладили температуру тела человека до 10–15 градусов. Кровь пациента заменили холодным раствором. В этом состоянии все химические процессы в клетках сильно затормаживаются.

Перед тем как приступить к испытаниям на людях, врачи проверили этот метод на свиньях. Оказалось, что животные могли провести в состоянии анабиоза до трех часов.

Врачи переводят пациента в состояние клинической смерти только в экстренных случаях — при тяжелых огнестрельных и ножевых ранениях. Вероятность того, что человек выживет, составляет пять процентов.

Медики обратились за разрешением на дальнейшие испытания.