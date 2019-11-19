В Twitter появится новая функция

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании.

«Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter... Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру», — говорится в сообщении.

В Twitter отмечают, что во время тестирования функции выяснилось, что большинство людей скрывают ответы, которые они считают неуместными или раздражающими, а многие пользуются скрытием ответов вместо включения беззвучного режима, пишут российские «Известия».

По словам представителя компании, эти изменения были введены, чтобы пользователи «чувствовали себя безопасно и удобно во время общения в Twitter».