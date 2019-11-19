США потребовали от Турции отказаться от С-400

Госдепартамент США обратился к Анкаре с требованием отказаться от российских зенитно-ракетных систем С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа высокого ранга.



"Они знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400", - сказал он.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.