Нефть приближается к $64

Мировые цены на нефть перешли к уверенному росту почти на 2% на новостях о возможном продлении сделки ОПЕК+, оптимизм также поддерживается новостями по торговле между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:10 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96% — до 63,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,88%, до 58,08 доллара за баррель, пишеи издание ПРАЙМ.

Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти сразу до июня. Оптимизма инвесторам также добавляют сообщения СМИ о том, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря.