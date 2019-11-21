Посол бросает под автобус Трампа и его команду

Причем надежды на него возлагали в первую очередь республиканцы. Во-первых, Сондленд, успешный владелец гостиничного бизнеса, последовательный республиканец и поклонник Трампа, сделавший взнос в его предвыборный фонд в размере миллиона долларов. Во-вторых, на закрытых слушаниях он заявил, что никакого требования quid pro quo - «услуги за услугу» со стороны Белого дома к новому руководству Украины не было. Стань посол горой за Трампа – и расследованию пришлось бы непросто.

Показаний этого свидетеля на слушаниях по импичменту ожидали с особым нетерпением. Гордон Сондленд, посол США при Евросоюзе, является тем звеном, который связывает расследование о сомнительном давлении на Украину непосредственно с Дональдом Трампом.

Демократы же помнили о показаниях других свидетелей, которые пересказывали то, что слышали от Гордона Сондленда, в том числе его непосредственное общение с президентом. Но произошедшее превзошло все ожидания.

У американцев есть такая идиома: «бросить кого-то под автобус». Так говорят, когда кто-то кого-то подставляет, предает, чтобы выгородить себя. Нынче обозреватели на разные голоса рассказывают о том, что Сондленд бросил под автобус и Дональда Трампа, и вице-президента Майкла Пенса, и руководителя Госдепа Майкла Помпео, и руководителя аппарата президентской администрации Мика Малвейни. По его свидетельству, о политике давления на Украину знало все руководство страны.

Это заявление будто бы противоречит показаниям других свидетелей, которые говорят, что для давления на Зеленского был специально создан канал коммуникации, идущий помимо штатных структур Госдепартамента и завязанный на личного адвоката президента Руди Джулиани, не имеющего никакого официального статуса. Гордон Сондленд говорит, что ни ему, ни министру энергетики Рику Перри, ни спецпредставителю по Украине Курту Волкеру, которым президент поручил координировать свои действия по Украине с Джулиани, эта ситуация не понравилась, но они не могли упустить шанс укрепить отношения с новым руководством Украины. И о всех своих действиях сообщали наверх – Трампу, Помпео и Пенсу.

Кстати, во время слушаний было видно, насколько посол действительно испытывает не лучшие чувства к Джулиани и, что, интересно, к Помпео. Если первый настроил Трампа негативно по отношению к Украине, то второй не позволил Сондленду воспользоваться записями, находящимися в распоряжении Госдепа, чтобы подготовиться к показаниям. То, что свежеиспеченный назначенец Трампа не имеет соответствующих навыков и не фиксировал многие моменты, как это делали профессиональные дипломаты и сотрудники из сферы нацбезопасности, ставило его в неудобное положение, когда он не мог вспомнить какие-то важные моменты и вынужден был полагаться на чужие заметки. В свете последних показаний нежелание Помпео предоставлять конгрессу требуемые документы уже выглядит как препятствование правосудию с целью скрыть собственное участие в действиях, наносящих ущерб национальной безопасности США.