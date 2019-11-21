Архивы Колчака продали в Париже за миллионы евро

Как рассказал официальный представитель торгового дома Матильд Феннебреск, паспорт лейтенанта флота Колчака, выданный 4 июня 1900 года, был продан за €82 тыс. вместо ожидаемых €1–2 тыс. Наградной лист ордена Святого Георгия ушел с молотка за €211 тыс. Фотография Колчака в царской офицерской форме была продана за €12 тыс. вместо ожидаемых €600–700.

Архив и библиотека верховного главнокомандующего Русской армией адмирала Александра Колчака проданы с аукциона торгового дома Drouot за €3,012 млн. Об этом сообщил ТАСС.

Редкая фотография Колчака в детстве, сделанная в фотостудии «Вестли-сын» в Петербурге, была продана за €32,5 тыс. при ожидаемой цене в €5–8 тыс. Фотокарточка Колчака в адмиральском мундире ушла с молотка за €22 тыс. Также на аукционе были проданы различные телеграммы Колчака, письма и дневники его супруги Софьи Федоровны.

За €89 тыс. с учетом аукционного сбора была продана уникальная рукописная декларация правительства Колчака, которую он составил в Омске 23 февраля 1919 года. Телеграмма Колчаку с подписью Александра Керенского, в которой предлагается принять меры по охране бывшей царской семьи, достигла цены €27 тыс., что в пять раз больше ожидаемой. Еще одним лотом был приказ по Черноморскому флоту, подписанный в июле 1916 года в Севастополе. Его цена достигла €10,5 тыс.

Евангелие с собственноручной пометкой Колчака в память о русской полярной экспедиции 1900–1902 годов было продано за €65 тыс.

Все документы, письма, фотографии и книги хранились у внука адмирала Александра Колчака — младшего, который умер в марте 2019 года. Колчак был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета в феврале 1920 года.