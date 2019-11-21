«Азеришыг» готово к суровой зиме в Гусаре

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Благодаря работам, проводимым ОАО «Азеришыг» на протяжении всего года, электрораспределительная сеть в Гусарском районе готова к суровой зиме, электроснабжение абонентов в районе при любых погодных условиях будет надежно обеспечено. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев. По его словам, ОАО «Азеришыг» провело достаточно работ для улучшения качества энергоснабжения потребителей на территории Гусарского района, особенно населения и объектов государственного значения, туристической, промышленной и социальной инфраструктуры, для стабильного обеспечения абонентов электроэнергией.

Так, в селе Хиль построена новая подстанция 35/10 кВ мощностью 4 МВА. А в селе Хазра была построена и введена в эксплуатацию новая подстанция 35/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА. Также был проведен капитальный ремонт линии (12,5 км) электропередач Губа-Гусар в 35 кВ и воздушной линии в 35 кВ «Аджахур» (24 км). На линиях подачи электричества в 35 кВ установлены проводники на 45,22 км, в 10 кВ – на 84,5 км линий электропередач и 92,01 км самонесущих кабельных линий, 7886 единиц различных опор.