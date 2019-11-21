Ильхам Алиев на открытии кинотеатра CinemaPlus в Сумгаите фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Сумгаит принял участие в открытии нового здания кинотеатра «Низами».
Глава государства разрезал красную ленту, символизирующую открытие нового здания кинотеатра. В открытии кинотеатра принял участие член Наблюдательного совета и директор департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.
Кинотеатр «Низами» в Сумгаите входит в сеть кинотеатров CinemaPlus и состоит из трех залов, оборудованных 3D-технологией, соответствующей мировым стандартам.
Адрес: город Сумгаит, 2-й микрорайон, улица Наримана Нариманова. Отныне на сайте CinemaPlus и в мобильном приложении жители Сумгаита могут ознакомиться с расписанием фильмов. С сегодняшнего дня кинотеатр CinemaPlus открыт для жителей Сумгаит.