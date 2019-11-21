В Баку отметили годовщину создания партии «Ени Азербайджан»
В Бинагадинском районе Баку состоялось торжественное мероприятие по случаю 27-й годовщины создания партии «Ени Азербайджан».
В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, депутаты Милли Меджлиса, председатель территориальной партийной ячейки Халик Фаигоглу, политические и общественные деятели, партийные активисты, представители СМИ и молодежи.
Мероприятие началось с видеоматериала о 27-летней истории партии «Ени Азербайджан». Затем выступили председатель районной партийной организации Рамиз Гёюшев, депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов.
Председатель партийной организации (компания Haliq Faigoglu) Халик Фаигоглу сказал, что партия «Ени Азербайджан» является общенациональной партией, и сегодня празднуется победа успешной политической деятельности ПЕА: «Партия «Ени Азербайджан» с самого начала своей деятельности оправдывает доверие народа. И именно по этой причине приток в ряды нашей партии, насчитывающей более 700 000 членов, увеличивается».