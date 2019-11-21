Дмитрий Савельев: Референдум в Карабахе только с участием азербайджанцев»

"Международное право должно быть соблюдено, целостность Азербайджана должна быть восстановлена, а армянские войска выведены с оккупированных территорий безо всяких дополнительных условий", - сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев, комментируя заявления первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД Константина Затулина в авторской программе Владимира Познера "Познер" на Первом канале.

"Личное мнение Константина Затулина, высказанное в беседе с нередко занимающим весьма спорные позиции господином Познером, не имеет под собой никаких законных оснований", - отмечает российский депутат.

По словам Савельева, "право" Нагорного Карабаха на самоопределение, за которое так активно ратует Затулин, возможно осуществить исключительно в ходе референдума. Однако, для участия в референдуме, чтобы он имел реальную законную силу, необходимо вернуть в родные места всех вынужденно перемещенных лиц, которые имеют полное право определять дальнейшую судьбу своей родины,подчеркивает депутат.

"Но на данный момент, это территория Азербайджана, оккупированная Арменией, и поскольку граждане Азербайджана не могут законным способом высказать свое мнение о независимости этих оккупированных районов, проведение такого референдума невозможно. То есть говорить о появлении какой-то третьей стороны (так называемого "Арцаха") в переговорах по карабахскому конфликту нельзя. И официальная позиция России заключается в том, что карабахская проблема должна решаться переговорами двух сторон, между которыми и возник территориальный конфликт. Международное право должно быть соблюдено, целостность Азербайджана должна быть восстановлена, а армянские войска выведены с оккупированных территорий безо всяких дополнительных условий. А всяческие спекуляции вокруг "третьей" стороны только препятствуют скорейшему разрешению этой затянувшейся проблемы", - сказал Дмитрий Савельев.