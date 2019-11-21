Украинские эксперты в один голос: «Киев не нуждается в Армении»

Автор: Заур Расулзаде 01:44

«Армения могла бы стать мостом для налаживания диалога между Россией и Украиной. Мы должны делать все возможное, чтобы эту проблему скорее решить. Я считаю русских и украинцев родными братьями», - заявил на встрече с российскими журналистами вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Примечательно, что предложение армянского парламентария о посредничестве прозвучало именно в тот момент, когда и без того не слишком теплые отношения Киева и Еревана стали окончательно разлаживаться. Во всяком случае на днях посольство Украины в Армении сделало заявление в связи с незаконным посещением армянскими гражданами территории Крыма. В заявлении украинской стороны подчеркивается, что это нарушает договор «О дружбе и сотрудничестве между Украиной и Арменией» от 14 мая 1996 года.

В ответ МИД Армении выступил с оскорбительном с точки зрения дипломатического этикета, суть которого в том, что Ереван никогда не ограничивает право на свободное передвижение своих граждан. Между тем посетившие полуостров люди представлялись как официальная армянская делегация и даже вступали в переговоры с властями и чиновниками полуострова с целью, как отмечает армянская пресса, «налаживания гуманитарных, экономических, торговых и туристических отношений между Арменией и Крымом». Подобные переговоры украинские дипломаты назвали «нарушением одной из статей Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Украинский политолог Вадим Трюхан в беседе с haqqin.az назвал заявления армянского вице-спикера немыслимым.