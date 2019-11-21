Ильхам Алиев: «Демонстрантов избивают, убивают, разгоняют собаками...»

«Мы видим по телевидению буквально ежедневно, как органы полиции некоторых развитых стран относятся к демонстрантам, избивают, убивают, наносят увечья, разгоняют газом, водой, палками, собаками и проявляют очень большую жестокость. И причем мы этом видим в различных странах мира, в различных регионах и в том числе в самых развитых странах », - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром внутренних дел Республики Болгария Младеном Мариновым.

«Но у нас в Азербайджане всегда вызывает вопрос: почему же международные организации, которые ответственны за обеспечение прав людей, молчат, когда видят такой жестокий, иной раз бесчеловечный разгон мирных демонстрантов? Когда какой-то небольшой эпизод происходит в Азербайджане, как, например, где-то около месяца назад при предотвращении незаконной акции совершенно без насилия, то международные организации, послы некоторых стран в Азербайджане начинают делать заявления и чуть ли не пытаются обвинять наше правительство», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отмечает, что «когда это происходит в Европе, причем с жертвами, убийствами, увечьями, разгоном, то правозащитные организации и международные структуры молчат. Это проявление двойных стандартов, и эти двойные стандарты дискредитируют те организации, которые их проявляют. Для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, в первую очередь, нужно иметь для этого моральное право. А нас иногда пытаются обвинять те, кто грубым образом нарушают права человека и жестоко разгоняют мирных демонстрантов».