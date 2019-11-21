Инвесторы готовы купить акции Saudi Aramco на $20 млрд
Спрос инвесторов на IPO саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco к настоящему моменту приблизился к $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники телеканала Al Arabiya.
Так, институциональные инвесторы готовы вложить в акции компании $17,1 млрд. Спрос индивидуальных инвесторов составляет $2,7 млрд.
При этом процесс подписки для инвесторов еще не окончен: для частных лиц он продлится до 28 ноября, для компаний — до 4 декабря.
Окончательная цена размещения будет известна 5 декабря.