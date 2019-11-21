Сербия пообещала не вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

По его словам, политика страны по отношению к России будет прежней – Россия и Сербия «остаются в братских отношениях», передает ТАСС.

Белград не собирается вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что есть сильное «давление» на Сербию и ее оборонную промышленность, но страна намерена «мощно бороться за военный нейтралитет».

Сербия хочет и имеет возможность самостоятельно «защищать свое небо и землю, укреплять разведку и контрразведку», сказал он.

«Сербия будет все сильнее», – заявил Вучич, добавив, что в течение двух месяцев представит «общеправовой политический акт», в котором «внутриполитический и внешнеполитический путь военного нейтралитета» получит подтверждение.