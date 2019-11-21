Хулуси Акар о судьбе С-400

Анкара намерена активировать приобретенные у России системы ПВО С-400, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«С-400 будут функционировать. В настоящее время персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение, по завершении которого будут осуществлены запланированные мероприятия по использованию С-400», — приводит Anadolu слова Акара.

Ранее в четверг Госдеп США заявил, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями.