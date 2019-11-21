Экстренная посадка турецкого самолета в Одессе видео
Самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщает «Страна.UA».
Инцидент произошел в 20:55 по местному времени. «Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломил переднюю стойку шасси», — сказано в сообщении.
На борту были 136 пассажиров, все они эвакуированы, говорится в сообщении. Аэропорт временно приостановил полеты в связи с инцидентом.