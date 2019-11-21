Расим Агаев, автор haqqin.az 03:10

Эта история не только занимательная, но и в некотором роде уникальная приключилась только что в самом центре азербайджанской столицы, и мы спешим поведать о ней не только потому, что под угрозой ваши карманы, уважаемые читатели. Он неуловим, очень возможно, неподсуден, потому что его невозможно схватить за руку. По той простой причине, что рук у него нет, и он действует так, что вы сами вполне добровольно отдаете ему свои кровные. Вот как это происходит. Рассказывает одна из жертв необыкновенного мошенничества, назовем ее С.А., хотя речь идет о вполне реальном жителе нашего города, к тому же пожилой учительнице.

«В прошлую субботу я с утра направилась оплатить счета за коммунальные услуги – свет, газ. В банк давно не заглядываю, благо автомат «Миллионер» рядом: ни очередей, ни хмурых служащих. Вкладываешь в щелку желательно непомятую купюру, в данном случае 50 манатов, ждешь пару секунд, когда из автомата выглянет тоненькая бумажка – весточка о том, что деньги приняты и направлены по назначению. Однако на сей раз прошли секунда, другая, а весточки как не бывало. - Наверное, автомат заклинуло, - успокоили служащие магазина. Однако комментарий одной из продавщиц насторожил: «Недели две назад то же самое этот автомат проделал со мной. До сих пор жду свои кровные…». Что же тут делать? Ведь никакой информации о том, как поступать в такого рода ситуациях автомат не сообщает – ни письменно, ни устно! А где находятся хозяева «Миллионера» или обслуга – никто не знает. Короче, надо действовать по старому, куда более надежному правилу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» К тому же дело происходило в субботу – ни дежурного, ни какого либо ответственного за работу нескольких десятков «Моденик МНГ» - таково название ящика, проглотившего деньги бакинки.

Пришлось искать помощи у соседей. По номеру 0010, раздобытому в справочной к вечеру в субботу, некто Рамиз Мамедов, владелец аппарата «Моденик МНГ», скороговоркой разъяснил, что в понедельник, когда будет произведено очередное вскрытие автомата, инкассаторы мою 50-манатную купюру обязательно найдут, мол, никуда она не денется. В понедельник утром эту успокоительную поцедуру он повторил до вечера несколько раз, огорошив в конце концов сообщением, что, дескать, вроде бы 50 манатов в автомате не обнаружено. Тем не менее, он только что вновь позвонил (на календаре уже среда!) и поинтересовался, мол, как там дела с пропавшей 50-манатной купюрой. На том человек, жертвой бизнеса которого стал пожилой педагог, попрощался и повесил трубку, дав таким образом понять, мол, разбирайтесь сами. Мне же, журналисту со стажем, эта новая игра, предложенная владельцем аппаратов «Моденик МНГ», напомнила об ушедшем в прошлое времени, когда сварливые продавщицы худо-бедно в течение нескольких минут разбирались с такого рода неожиданностями прилавка.

Между тем случай сей свидетельствует о том, что в нашей жизни объявилась новая угроза - автомат. Ему выговор не объявишь, к судебной ответственности не привлечешь. А денежки простых граждан при этом он не перестает заглатывать, несмотря ни на какие жалобы. Вы хоть в военный трибунал обращайтесь! Что там могут поделать – не судиться же с автоматом. Ах да, призвать к ответу владельца! Многие бы, наверное, так и поступили, если бы не перспектива быть затянутым в тяжбу, которая может продлиться бог знает сколько дней, а то и недель?! И все из-за 50 манатов! Однако безымянный автомат тем и хорош, что к его услугам прибегают не только богатенькие граждане, но и те, для которых 50 манатов если не состояние, то немалые деньги, значительная часть зарплаты.