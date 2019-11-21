Фонд Сороса назвали угрозой для Армении

По мнению экс-главы СНБ, в стране есть финансируемые извне политические силы, которые ведут активную политическую деятельность, однако вопрос, провластное или контрреволюционное крыло поддерживают эти силы, оставил без ответа.

На вопрос, уйдет ли он в политику, Ванецян сказал, что всегда служил государству как офицер СНБ и иначе не может жить: "Какой будет служба государству - покажет время, в зависимости от спроса и дальнейшего развития событий. Ничем не скован, могу заниматься и политической и общественной деятельностью".

Кроме того, Ванецян уверен, что футбол был использован как инструмент политической вендетты против него.