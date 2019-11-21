В Антарктиде нашли мешок со столетним луком

На полуострове Хат-Пойнт в Антарктиде в хижине «Дискавери», построенной британским полярным исследователем Робертом Скоттом в 1902 году, специалисты организации Antarctic Heritage Trust обнаружили мешок красного лука, которому более 100 лет, пишет RT.

«Одним из изученных артефактов в «Дискавери» в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок красного лука. Довольно необычно найти этот удивительный предмет, который находился в углу хижины на протяжении более 100 лет — с тех пор как Скотт и его команда были здесь», — говорится в сообщении Antarctic Heritage Trust в Facebook.

Специалисты тщательно изучили мешок и лук и не обнаружили ни единого следа плесени. Отмечается, что лук со временем ссохся и скукожился, но его легко идентифицировать как красный лук.