Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам

Долгое время сделкой занимались такие компании, как JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs. Но теперь решено, что размещением акций займутся HSBC, а также саудовские NCB и Samba Capital.

Власти Саудовской Аравии на фоне опасений по поводу неудачного IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco решили отказаться от услуг крупнейших мировых фондов, чтобы сосредоточиться на региональных инвесторах. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Financial Times.

Британский HSBC остался в партнерах, так как он работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и владеет долей Saudi British Bank, одного из крупнейших банков страны. Источники издания утверждают, что в первую очередь Эр-Рияд хотел бы видеть инвесторов из стран Персидского залива.

До объявления о выходе на IPO власти королевства оценивали компанию в два триллиона долларов. Однако глобальные банки были гораздо скромнее. Например, Bank of America не исключил, что стоимость Saudi Aramco упадет до 1,22 триллиона, а Goldman Sachs спрогнозировал 1,6 триллиона долларов. После такой информации Саудовская Аравия снизила предварительную оценку до 1,7 триллиона долларов.

Объем размещения станет известен 5 декабря, но пока предполагается продажа 1,5 процента акций компании в диапазоне 8-8,5 доллара за акцию. Для размещения была выбрана саудовская биржа Tadawul.

Выход на IPO нефтяной компании много раз откладывался из-за различных проблем. В последний раз это произошло после атаки беспилотников на завод и месторождение в Саудовской Аравии. Тогда компании пришлось временно сократить добычу в два раза. Тогда эксперты отмечали, что королевство не сможет гарантировать, что такие атаки не повторятся, и это угрожает доходам. Средства от продажи акций компании предполагается направить в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии, чтобы использовать их для экономических реформ.

Это IPO могло стать крупнейшим в истории. Но сейчас доходы королевства от сделки оцениваются в 24 миллиарда долларов, что не позволит побить рекорд китайской Alibaba, которая в 2014 году привлекла 25 миллиардов.