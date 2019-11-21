Переговоры Али Асадова в Лондоне Фото

21 ноября в Лондоне премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, сообщает АзерТАдж.

1331 просмотров