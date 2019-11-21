Российские войска полностью перешли на ракетные комплексы «Искандер»
Сухопутные войска завершают перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны России, пишет «Российская газета».
Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО).
Отмечается, что передача комплекта ознаменует завершение процесса перевооружения ракетных соединений Сухопутных войск ВС России.
Личному составу ракетного соединения передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.
Сейчас в учебном центре, расположенном в Астраханской области, расчеты ракетного соединения начали отработку практических действий на современном ракетном комплексе.
Завершающим этапом перевооружения ракетного соединения станет тактическое учение с боевым пуском ракеты.