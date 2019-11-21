Ученые рассказали о преждевременном старении мозга

Исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне обнаружили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress, пишет «Газета.ру».

Метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови.

Ученые провели МРТ-сканирование более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет, также испытуемые прошли тесты на логическое мышление.

В результате удалось выяснить, что у людей с метаболическим синдромом размер мозга меньше, чем у абсолютно здоровых.

По словам медиков, такие люди больше других подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера.

Для избежания метаболического синдрома исследователи порекомендовали специальную диету с потреблением рыбы, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Также эффективны физические нагрузки.