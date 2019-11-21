Микаил Джаббаров на российско-азербайджанском форуме в Москве

Как сообщает Report, мероприятие проходит при организации Министерства экономического развития России совместно с Министерством экономики Азербайджана и Фондом Росконгресс.

В Москве в гостинице Radisson Collection начал работу юбилейный Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум.

В мероприятии принимают участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Затем делегаты продолжат работу в рамках круглых столов, посвященных темам "Сотрудничество в области промышленности", "Перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве", "Развитие сотрудничества в сфере туризма", "Сотрудничество в гуманитарной сфере".

Форум продлится два дня - 22 и 23 ноября.

На второй день запланировано открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ после комплексной реставрации.

Торжественная церемония пройдет при участии глав делегаций стран-участников Форума.