Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на мероприятии «Контракт века: успешная деятельность на 25 лет», организованном Каспийским политическим центром (Caspian Policy Center) в Вашингтоне и при участии представителей правительства США высокого уровня.

Министр рассказал о геополитическом и геоэкономическом значении «Контракта века», подписанного в очень сложный период благодаря решительности общенационального лидера Гейдара Алиева, превращающего нашу страну в автора транснациональных энергетических и коммуникационных проектов, надежного партнера в обеспечении глобальной энергетической безопасности, обеспечивающего международное сотрудничество и долгосрочное развитие в Каспийском море. В качестве достижений за 25 лет было отмечено привлечение новых технологий в нефтяной сектор страны, более 100 миллиардов долларов инвестиций, разработка новых нефтегазовых проектов, получение доходов более 146 миллиардов долларов США и направление нефтяных доходов на социальные вопросы, благосостояние народа, развитие человеческого капитала и экономики.

«Эти последовательные результаты «Контракта века» укрепляют шаги Азербайджана к Целям устойчивого развития», - отметил министр Парвиз Шахбазов. В то же время проводимый под руководством Президента Ильхама Алиева курс глубоких реформ обеспечивает сильную поддержку всестороннему и устойчивому развитию страны в будущем».

Министр энергетики высоко оценил постоянную поддержку США в реализации курса энергетической политики Азербайджана. Министр отметил, что Соединенные Штаты являются сильным партнером во всех энергетических инициативах Азербайджана: «Политическая поддержка США также сыграла важную роль в реализации проекта глобальной энергетической безопасности «Южный газовый коридор». «Южный газовый коридор», как заявил президент США Дональд Трамп, является вершиной нашего сотрудничества в энергетической сфере. В следующем году с полной загрузкой «Южного газового коридора» мы добьемся очередного успеха нашего сотрудничества», - добавил министр.