Куда ведут реформы президента? Или 15 шагов к государству будущего нам написал Эльнур Асланов
Бывший начальник отдела Администрации президента Азербайджана, ныне занимающийся научной деятельностью Эльнур Асланов написал эксклюзивную статью для haqqin.az, в которой приводит научно-теоретический анализ реформ, начатых президентом Ильхамом Алиевым.
В 1997-2001 гг. Эльнур Асланов работал инструктором и главным референтом в отделе по международным связям и работе с политическими партиями Центрального Аппарата партии «Ени Азербайджан».
В 2001-2005 гг он был старшим советником в Секторе по аналитике и организации информационной службы Общественно-информационного отдела Администрации президента Азербайджана.
В 2005-2007 гг. Эльнур Асланов работал на должности помощника руководителя Исполнительного аппарата президента. В 2007 году он был назначен на должность заведующего Отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации президента Азербайджана и занимал ее до 2014 года. Является членом партии «Ени Азербайджан» и кандидатом политических наук. Выпускник Гарвардской Школы Бизнеса Эльнур Асланов также является государственным советником первого класса.
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Когда нужны реформы?
«Все самые важные и запоминающиеся события в истории можно объяснить двумя словами – преемственность и перемены. Эти два значения являются обязательными условиями успешного развития. Если нет преемственности, поражение неизбежно. Если нет перемен, происходит увядание и отмирание». – Эти слова историка Жака Ле Гоффа остаются неоспоримой истиной.
Общество развивается. Происходит выход на новый уровень осознания феномена государственности и характера шагов, реализуемых для решения проблем в обществе. Формируется понимание особенностей, возникающих во взаимоотношениях чиновников и граждан.
Это развитие – планомерно. Нельзя посадить тропический кустарник в неподготовленную замерзшую почву. Точнее – можно все, но не приживется. Нельзя проводить реформы в обществе, которое не подготовлено к ним. Точнее – можно, но это уже кардинальные методы. Те, которые исторически крайне редко приводили к позитивным результатам. Гораздо проще высаживать ценные, полезные растения на уже подготовленную почву. Тогда вероятность того, что преобразования приживутся – максимальна. Подобные изменения происходят сегодня в Азербайджане.
Когда цель – оправдать ожидания
Цель реформ – обеспечение стабильного и безопасного будущего каждого гражданина и демонстрация социальной заботы о нем. Конечно, это в идеале, и как подтверждение этого – слова Аристотеля, возвращающие нас к причинам образования государства как такового: «Государство существует не для того, чтобы люди жили, а для того, чтобы они жили хорошо».
Само значение слова «реформа» одинаково во всех странах и во все времена, но подходы к реализации будут разными. Потому важно не просто понимать, какие именно шаги производятся сверху, а быть готовыми вносить вклад в процесс преобразований.
А теперь вопрос: за счет чего реализуется реформа? В идеале: исключительно за счет ожиданий общества.
Потому успех реформ зависит от:
– наличия лидера, способного верно оценить ситуацию в обществе:
– точной постановки целей каждого изменения;
– созвучности с ожиданиями граждан;
– решимости отвечать на вызовы времени.
Иначе будут реформы ради реформы. Ведь цели реформ достаточно простые – это предложение более продвинутых механизмов развития государства и создание широкой платформы для реализации инноваций. Последнее достигается за счет ухода от существующих клише.
Три эпохальных шага для человечества
Идеальное время реализации реформы как таковой определить невозможно. Каждый случай – уникален, у каждого государства свои объективные и субъективные условия развития.
Однако опыт становления ряда стран, в частности, «Азиатских тигров», демонстрирует наличие индивидуального пакета реформ на каждом этапе формирования государства. Любое успешное государство проходит через разные этапы своего становления. Поэтапное развитие же определяет характер, масштабы, а также причины и последствия успеха или провала реформ.
В своем развитии государства, успешно реализовавшие реформы и сегодня пожинающие плоды эпохальных, но эволюционных преобразований, проходили три этапа:
Первый этап, когда разрушались существующие сложные и разнообразные структуры. Их заменяли основательно обновляющимися структурами. Второй этап завершался формированием новых структур независимого государства. Наконец, на третьем этапе государственные структуры выполняют свои полномочия надлежащим образом и демонстрируют готовность к очередной ступени. Вот тут и обеспечивается потенциал модернизации и технологического развития. Эти три шага – путь формирования сильного государства. Азербайджан их прошел.
Азербайджан смело заявляет о новом уровне экономической, политической, социальной и культурной организации, гармонии институтов власти и гражданского общества. Поэтому сегодня реформы президента Ильхама Алиева, представляя собой логическое продолжение изменений, начатых десятилетиями ранее, охватывают 3 основных направления дальнейшего развития страны:
– совершенствование институционального развития,
– повышение качественных показателей человеческого капитала,
– создание государства всеобщего благосостояния.
На следующем этапе реформы будут охватывать новые сферы и направления развития общества.
Когда будут видны результаты реформ?
Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня – реформа, а уже завтра – результат! И чтобы тут же тотально исчезла безработица, государственные органы вмиг стали работать эффективнее и все проблемы решились разом. Но так не бывает.
Реформы, как и любое действие, будут давать свой постепенный результат, проникая в социально-экономическое и политическое развитие страны. Когда именно появятся эти результаты – с уверенностью могут сказать только люди несведущие в вопросах государственного управления. Но более чем очевидно, что некоторые шаги в ряде сфер уже дают свой отчетливый результат. Не секрет, что бизнесу стало намного легче в новом формате взаимоотношений в фискальной сфере. Дальше – больше.
Что нового происходит?
Появилась фронтальная открытость. Глава государства открыто обсуждает проблемы и планы, озвучивает острые вопросы. Встречи с чиновниками и должностными лицами также перестали быть загадкой. Граждане в курсе всего – всех планов и грядущих перемен.
Так президент, во-первых, демонстрирует населению максимальное повышение ответственности чиновников при реализации их должностных обязанностей; и во-вторых, призывает общество повысить контроль над выполнением этих задач. Этим он еще раз показывает, что краеугольный камень гражданского согласия проходит через прозрачность, взаимное доверие и уважение.
На протяжении последних месяцев общество является свидетелем новых кадровых назначений, которые обсуждаются с немалым интересом. При назначении новых, молодых кадров в государственные структуры президент особо подчеркивает важность ответственного и оперативного отношения к проблемам населения, обеспечения прав граждан, усиления борьбы с коррупцией. Тем самым Ильхам Алиев выдвигает на первый план высокие критерии культуры и этику государственной службы. Чиновника назначают, чтобы тот служил обществу, а не наоборот. В приоритете – честность, уважение, этика.
Анализируя энергичные и наступательные шаги президента, суть реформ можно подвести к следующей идее: Азербайджан должен быть экономически и политически сильным, состоятельным государством, в котором гражданин ощущает себя защищенным, а чиновник – ответственным.
Два типа реформ президента
Системная реформа – это широкомасштабный процесс, влияющий на систему государственного управления всеми основными областями общественной жизни.
Структурные реформы, предусматривают реализацию небольших и в то же время стратегических задач по реорганизации различных областей и институтов общественной жизни.
Особенность реформ в Азербайджане в том, что крайностей – нет. Нет выбора между либеральной или консервативной моделью. Президент выбрал диверсифицированный подход к реформам, где за основу берется «синтез опыта и инноваций».
В реализации этих преобразований президент огромное внимание отводит молодежи. Инициативы, реализуемые президентом и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой направлены на то, чтобы современная молодежь – те самые миллениалы, которые являются носителями нового образа мышления – стали активными участниками преобразований в стране. Часть из них — это те молодые люди, которые получили образование за рубежом за счет государства именно по инициативе президента Ильхама Алиева.
Сегодня эта молодежь вовлечена в такие передовые области, как информационные технологии, финансы, здравоохранение, образование, банковское дело, транспорт и многие другие. Это еще раз доказывает, что фундамент сегодняшних достижений был заложен много лет назад. Поколение молодых управленцев, получивших образование в лучших зарубежных вузах мира и перенявших лучшие мировые практики, будут стоять плечом к плечу с командой президента, способствуя реализации реформ и их дальнейшей имплементации.
И напоследок – на что направлены реформы президента?
За каждым из нижеотмеченных 15 пунктов скрываются колоссальные изменения и непомерный труд. Это изменения внутри государства, его систем, которые, так или иначе, затронут каждого гражданина. За этим показательно сухим перечислением – миллионы людей, которые вот-вот смогут наблюдать изменения на всех уровнях… А мы сможем в любой момент пройтись по этим пунктам, чтобы вычеркнуть, что уже было сделано, и понять, что делается сейчас.
1. Повышение эффективности деятельности государственных институтов;
2. Адаптацию отношений между чиновниками и гражданами к потребностям демократического общества;
3. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
4. Укрепление экономической основы, обеспечивающей развитие среднего класса;
5. Усиление борьбы с коррупцией, препятствующей развитию, повышение прозрачности;
6. Обеспечение перехода от ресурсно-ориентированной экономики к инновационной и диверсифицированной (разветвленной) экономической модели;
7. Усиление влияния не-нефтяного сектора на экономику;
8. Привлечение иностранных инвестиций и инвесторов в Азербайджан;
9. Полное соответствие государственно-деловых отношений стандартам развитых стран;
10. Искоренение экономических диспропорций;
11. Более эффективное и гибкое управление, оптимизацию деятельности государственных структур;
12. Предотвращение «утечки мозгов»;
13. Вовлечение молодых интеллектуалов в структуры государственного управления;
14. Формирование нового класса чиновников;
15. Повышение роли гражданского общества.
Я с удовольствием вижу Азербайджан, в котором все эти изменения уже произошли. Тот, в котором экономика стала еще более притягательной и приоритетной для инвесторов, в котором чиновники – максимально открыты, малый и средний бизнес формируют большую часть ВВП, а прозрачность стала повсеместной.
Совершенно очевидно, что азербайджанское общество уже вступило в фазу коренных социально-экономических и культурных перемен. Почву для перемен создал как уровень развития, которого достиг Азербайджан, так и само общество, которое вспахивало, поливало почву и теперь ждет результата «синтеза опыта и инноваций».