Эльнур Асланов 11:56

Бывший начальник отдела Администрации президента Азербайджана, ныне занимающийся научной деятельностью Эльнур Асланов написал эксклюзивную статью для haqqin.az, в которой приводит научно-теоретический анализ реформ, начатых президентом Ильхамом Алиевым. В 1997-2001 гг. Эльнур Асланов работал инструктором и главным референтом в отделе по международным связям и работе с политическими партиями Центрального Аппарата партии «Ени Азербайджан». В 2001-2005 гг он был старшим советником в Секторе по аналитике и организации информационной службы Общественно-информационного отдела Администрации президента Азербайджана. В 2005-2007 гг. Эльнур Асланов работал на должности помощника руководителя Исполнительного аппарата президента. В 2007 году он был назначен на должность заведующего Отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации президента Азербайджана и занимал ее до 2014 года. Является членом партии «Ени Азербайджан» и кандидатом политических наук. Выпускник Гарвардской Школы Бизнеса Эльнур Асланов также является государственным советником первого класса. * * *

Когда нужны реформы? «Все самые важные и запоминающиеся события в истории можно объяснить двумя словами – преемственность и перемены. Эти два значения являются обязательными условиями успешного развития. Если нет преемственности, поражение неизбежно. Если нет перемен, происходит увядание и отмирание». – Эти слова историка Жака Ле Гоффа остаются неоспоримой истиной. Общество развивается. Происходит выход на новый уровень осознания феномена государственности и характера шагов, реализуемых для решения проблем в обществе. Формируется понимание особенностей, возникающих во взаимоотношениях чиновников и граждан. Это развитие – планомерно. Нельзя посадить тропический кустарник в неподготовленную замерзшую почву. Точнее – можно все, но не приживется. Нельзя проводить реформы в обществе, которое не подготовлено к ним. Точнее – можно, но это уже кардинальные методы. Те, которые исторически крайне редко приводили к позитивным результатам. Гораздо проще высаживать ценные, полезные растения на уже подготовленную почву. Тогда вероятность того, что преобразования приживутся – максимальна. Подобные изменения происходят сегодня в Азербайджане. Когда цель – оправдать ожидания Цель реформ – обеспечение стабильного и безопасного будущего каждого гражданина и демонстрация социальной заботы о нем. Конечно, это в идеале, и как подтверждение этого – слова Аристотеля, возвращающие нас к причинам образования государства как такового: «Государство существует не для того, чтобы люди жили, а для того, чтобы они жили хорошо». Само значение слова «реформа» одинаково во всех странах и во все времена, но подходы к реализации будут разными. Потому важно не просто понимать, какие именно шаги производятся сверху, а быть готовыми вносить вклад в процесс преобразований. А теперь вопрос: за счет чего реализуется реформа? В идеале: исключительно за счет ожиданий общества. Потому успех реформ зависит от: – наличия лидера, способного верно оценить ситуацию в обществе: – точной постановки целей каждого изменения; – созвучности с ожиданиями граждан; – решимости отвечать на вызовы времени. Иначе будут реформы ради реформы. Ведь цели реформ достаточно простые – это предложение более продвинутых механизмов развития государства и создание широкой платформы для реализации инноваций. Последнее достигается за счет ухода от существующих клише.

Три эпохальных шага для человечества Идеальное время реализации реформы как таковой определить невозможно. Каждый случай – уникален, у каждого государства свои объективные и субъективные условия развития. Однако опыт становления ряда стран, в частности, «Азиатских тигров», демонстрирует наличие индивидуального пакета реформ на каждом этапе формирования государства. Любое успешное государство проходит через разные этапы своего становления. Поэтапное развитие же определяет характер, масштабы, а также причины и последствия успеха или провала реформ. В своем развитии государства, успешно реализовавшие реформы и сегодня пожинающие плоды эпохальных, но эволюционных преобразований, проходили три этапа: Первый этап, когда разрушались существующие сложные и разнообразные структуры. Их заменяли основательно обновляющимися структурами. Второй этап завершался формированием новых структур независимого государства. Наконец, на третьем этапе государственные структуры выполняют свои полномочия надлежащим образом и демонстрируют готовность к очередной ступени. Вот тут и обеспечивается потенциал модернизации и технологического развития. Эти три шага – путь формирования сильного государства. Азербайджан их прошел. Азербайджан смело заявляет о новом уровне экономической, политической, социальной и культурной организации, гармонии институтов власти и гражданского общества. Поэтому сегодня реформы президента Ильхама Алиева, представляя собой логическое продолжение изменений, начатых десятилетиями ранее, охватывают 3 основных направления дальнейшего развития страны: – совершенствование институционального развития, – повышение качественных показателей человеческого капитала, – создание государства всеобщего благосостояния. На следующем этапе реформы будут охватывать новые сферы и направления развития общества.

Когда будут видны результаты реформ? Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня – реформа, а уже завтра – результат! И чтобы тут же тотально исчезла безработица, государственные органы вмиг стали работать эффективнее и все проблемы решились разом. Но так не бывает. Реформы, как и любое действие, будут давать свой постепенный результат, проникая в социально-экономическое и политическое развитие страны. Когда именно появятся эти результаты – с уверенностью могут сказать только люди несведущие в вопросах государственного управления. Но более чем очевидно, что некоторые шаги в ряде сфер уже дают свой отчетливый результат. Не секрет, что бизнесу стало намного легче в новом формате взаимоотношений в фискальной сфере. Дальше – больше. Что нового происходит? Появилась фронтальная открытость. Глава государства открыто обсуждает проблемы и планы, озвучивает острые вопросы. Встречи с чиновниками и должностными лицами также перестали быть загадкой. Граждане в курсе всего – всех планов и грядущих перемен. Так президент, во-первых, демонстрирует населению максимальное повышение ответственности чиновников при реализации их должностных обязанностей; и во-вторых, призывает общество повысить контроль над выполнением этих задач. Этим он еще раз показывает, что краеугольный камень гражданского согласия проходит через прозрачность, взаимное доверие и уважение. На протяжении последних месяцев общество является свидетелем новых кадровых назначений, которые обсуждаются с немалым интересом. При назначении новых, молодых кадров в государственные структуры президент особо подчеркивает важность ответственного и оперативного отношения к проблемам населения, обеспечения прав граждан, усиления борьбы с коррупцией. Тем самым Ильхам Алиев выдвигает на первый план высокие критерии культуры и этику государственной службы. Чиновника назначают, чтобы тот служил обществу, а не наоборот. В приоритете – честность, уважение, этика. Анализируя энергичные и наступательные шаги президента, суть реформ можно подвести к следующей идее: Азербайджан должен быть экономически и политически сильным, состоятельным государством, в котором гражданин ощущает себя защищенным, а чиновник – ответственным. Два типа реформ президента Системная реформа – это широкомасштабный процесс, влияющий на систему государственного управления всеми основными областями общественной жизни. Структурные реформы, предусматривают реализацию небольших и в то же время стратегических задач по реорганизации различных областей и институтов общественной жизни. Особенность реформ в Азербайджане в том, что крайностей – нет. Нет выбора между либеральной или консервативной моделью. Президент выбрал диверсифицированный подход к реформам, где за основу берется «синтез опыта и инноваций». В реализации этих преобразований президент огромное внимание отводит молодежи. Инициативы, реализуемые президентом и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой направлены на то, чтобы современная молодежь – те самые миллениалы, которые являются носителями нового образа мышления – стали активными участниками преобразований в стране. Часть из них — это те молодые люди, которые получили образование за рубежом за счет государства именно по инициативе президента Ильхама Алиева.