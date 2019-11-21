Россиянка выбросила младенца с восьмого этажа

Во Владивостоке местная жительница выкинула новорожденного из окна восьмого этажа жилого дома, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Приморью, пишет «Лента.ру».

Инцидент произошел 22 ноября на улице Часовитина. Возле дома обнаружили тело новорожденного «с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты». По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнюю мать ребенка.

По версии следствия, женщина умышленно выбросила ребенка в окно. Младенец упал с высоты 30 метров и умер от полученных травм. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следователи назначили матери психолого-психиатрическую экспертизу.