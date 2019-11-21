Банк Республика получил награду за реализованные социальные проекты

Банк Республика, отличающийся среди банков страны последовательно реализуемыми социальными проектами, был в очередной раз награжден.

На этот раз банк получил награду на конференции «Цели устойчивого развития и деловая среда», организованной Конфедерацией предпринимателей Азербайджанской Республики.

Так, банк Республика, реализовавший в 2019 году множество полезных и успешных проектов в области благотворительности, образования и финансовой грамотности, был удостоен награды «За активное участие в проектах по корпоративной социальной ответственности в Азербайджане».

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, банк и в будущем продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.